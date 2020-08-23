В Гродно на митинге собрались несколько тысяч сторонников оппозиции

https://static.news.ru/photo/51d8e7ba-e539-11ea-a04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На митинге в центре белорусского Гродно собрались несколько тысяч сторонников оппозиции. Милиционеры отмечают, что митинг несанкционированный.

К 14:00 на площади Советской начали собираться люди. Они скандируют «Уходи». Гродненцы сообщают, что по периметру площади стоят автобусы с сотрудниками ОМОНа и милицией, — сообщает портал TUT.BY.

Как сообщают местные СМИ, акции протеста также начинаются в других городах, в частности в Бресте и Могилёве.

Сегодня несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Демонстранты уже прошли по проспекту Независимости и начали собираться на площади Независимости в Минске. Также акции пройдут и в других городах республики.

С заводов уже выдвигаются колонны работников, на въездах в Минск с разных направлений появились пробки. Жители Минска уже заметили спецтехнику, направляющуюся к центру.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники демонстраций. Ведомство считает, что они представляют угрозу мемориалам, так как выходят под флагами, под которыми «фашисты организовывали массовые убийства», писал NEWS.ru.