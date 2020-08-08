В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

https://static.news.ru/photo/8b017bd8-da7b-11ea-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В белорусском городе Гродно сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ против участников акции протеста. Демонстранты недовольны президентскими выборами.

На улицы города вышли протестующие. Их разгоняют сотрудники правоохранительных органов с использованием удушающего газа. Участники акции жалуются на сложность с дыханием, — сообщил корреспондент Sputnik Беларусь.

Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

В центре Минска милиция применила светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Среди протестующих есть раненые, они в крови. Правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. Раненым оказывают помощь и перебинтовывают.

Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результатам в пяти регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.