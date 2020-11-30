В Госдуме жёстко отреагировали на слова Санду о «нечестном» долге за газ

https://static.news.ru/photo/16e0bfea-335c-11eb-b390-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников (слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Леонид Калашников дал оценку заявлению избранного президента Молдавии Майи Санду о «нечестном» долге Кишинёва за газ перед Москвой.

Если это не её страна (Приднестровье. — Прим. NEWS.ru), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять, — заявил Калашников в беседе с НСН.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ считает, что Санду следует встретиться с жителями Приднестровья, это поможет найти с ними общий язык.

Ранее NEWS.ru сообщал, что со стороны «Газпрома» нечестно требовать от Молдавии оплаты за газ, который используется в неподконтрольном властям страны Приднестровье. Об этом заявила Майя Санду. Политик отметила, что общий размер долга за топливо перед российской компанией сейчас составляет $7,5 млрд и на правом берегу Днестра люди говорят только о том, что в непризнанной республике не платят за газ.