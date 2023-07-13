В Госдуме заявили о попытках Запада вытеснить Россию из Закавказья Депутат Гаджиев: вопреки нажиму Запада Россия не сдает своих позиций на Южном Кавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Москва приветствует все переговоры между Баку и Ереваном, поскольку заинтересована в мире, особенно это касается установления мира в стратегически важных регионах, заявил NEWS.ru генерал-майор, член комитета Госдумы по безопасности Абдулхаким Гаджиев. Так он прокомментировал запланированную на 15 июля в Брюсселе встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Надеемся, что Баку и Ереван придут к единому мнению и закрепят его в мирном договоре, — отметил генерал.

Он подчеркнул, что тот факт, что переговоры руководителей Азербайджана и Армении пройдут в Бельгии, то есть на западной площадке, отнюдь не означает, что Россию удастся вытеснить из мирного процесса в Закавказье.

Своих позиций Москва на Южном Кавказе не сдает. Думаю, что мы ясно даем это понять на протяжении всей нашей богатой истории, — добавил Гаджиев.

Лидеры Азербайджана и Армении на переговорах, которые пройдут при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, намерены продолжить диалог об урегулировании конфликта. Особое внимание они уделят обсуждению мирного договора, который, кстати, выгоден и России, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Россия заинтересована в своем присутствии на Южном Кавказе. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном ни в коем случае ему не угрожает этому присутствию. Российский миротворческий контингент, как и было обговорено, остается в Карабахе до 2025 года. Российские военные базы в Армении — до 2044 года, — сказал политолог.

Вдобавок, отметил Мамедов, мирный договор создаст условия для создания на Южном Кавказе нового транспортного коридора, который поможет Москве шире взаимодействовать с Арменией.

Ранее стало известно, что встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля пройдет в Брюсселе 15 июля. Представитель МИД России Мария Захарова заявила NEWS.ru, что Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном.