В Госдуме предостерегли Армению от повторения ошибок Украины Депутат Водолацкий: Пашинян идет по протоптанной дорожке, проложенной Западом

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все, что когда-то делал экс-президент Украины Петр Порошенко и продолжил делать действующий глава государства Владимир Зеленский, высказал мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Таким образом он отреагировал на решение Еревана выслать российских пограничников. По словам депутата, Пашинян идет уже протоптанной дорожкой, которую определяет Запад.

Это доказывает, что Пашинян, а не Армения отделяется от России. В принципе, он никогда не был с Россией, премьер пришел к власти на волне разногласий внутри гражданского общества. На сегодняшний день Пашинян делает все, что когда-то делал Порошенко и продолжил делать Зеленский. Он идет по протоптанной дорожке, которую определяют для него англосаксы, решившие сделать из Армении очередной антироссийский фронт, — заявил Водолацкий.

Половина населения Армении проживает в России и не готова разорвать связи со своими родственниками, добавил депутат. По его словам, стоит учитывать, что пока заявления Пашиняна не имеют под собой юридической основы.

Россия всегда выступала за мир и благополучнее на Закавказье и Южном Кавказе. И мы намерены продолжить выполнять свои обязательства, для того чтобы Армения не оказалась в том же положении, что и Украина, — заключил политик.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения уведомила РФ, что способна нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект.