В Эстонии журналиста РИА Новости посчитали «угрозой безопасности»

Журналисту РИА Новости Анатолию Самохвалову, направляющемуся для освещения чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, было отказано в эстонской визе. Приглашение на освещение спортивного мероприятия корреспондент получил в середине декабря от генерального секретаря Эстонского союза конькобежцев. Причиной, по которой посольство республики в Москве приняло такое решение, названа «угроза внутренней безопасности».

Одно или более государств — членов [Шенгенской зоны] считают, что вы создаёте угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности, — сказано в приложенном к отказу обосновании, которое есть у РИА Новости.

Самохвалов получил официальное приглашение на ЧЕ от генерального секретаря Эстонского союза конькобежцев 20 декабря. Весной 2020-го журналист уже работал в Таллине на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. Он также неоднократно освещал другие международные турниры, которые проходили в Европе.

Сильнейшие фигуристы России примут участие в чемпионате Европы — 2022, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Ранее решение немецкого медиарегулятора MABB вынудить европейского оператора спутниковой связи заблокировать RT DE в Германии в первый же день работы вызвало международный скандал. В бундестаге объяснили: в стране действует закон, который запрещает выдавать лицензию на вещание в ФРГ иностранным государственным телеканалам.