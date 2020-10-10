В Ереване заявили, что Степанакерт подвергся обстрелам

https://static.news.ru/photo/b19e3938-0bff-11eb-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Вечером 11 октября Степанакерт вновь подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Азербайджана, следует из сообщения Информцентра при кабинете министров Армении. Согласно принятому в республике административному делению, Азербайджан называет населённый пункт Ханкенди.

По Степанакерту вновь наносятся удары. В городе слышны взрывы, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Армения обстреляла Гянджу 11 октября. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, удар был нанесён ракетной системой «Точка У». В МИД Азербайджана заявили, что в результате погибли семь человек и получили ранения ещё 33. В числе пострадавших есть дети.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.