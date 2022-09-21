В Ереване обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ереван, Армения

Минобороны Армении заявило, что 20 сентября Азербайджан нарушил режим прекращения огня. При этом к 22:30 по местному времени (21:30 мск) обстрелов уже не было, сообщается в Telegram-канале ведомства.

20 сентября с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана нарушали режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, — отметили в военном министерстве Армении.

Передовая группа ОДКБ 19 сентября заявила, что подготовлены предложения по деэскалации конфликта, который снова вспыхнул в ночь на 13 сентября. Стороны тогда обвиняли в произошедшем друг друга.

Ранее стало известно, что миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению. На делегацию возлагают задачи по оценке текущей ситуации на границе Армении и Азербайджана. В ходе поездки миссии запланирована работа по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах республики.