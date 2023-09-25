В Белоруссии запретили гражданам пользоваться беспилотниками В Белоруссии ввели запрет для физлиц на ввоз, эксплуатацию и изготовление БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белоруссии власти запретили физическим лицам ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, говорится в указе, подписанном президентом республики Александром Лукашенко. Граждане обязаны продать или сдать на хранение БПЛА в течение полугода.

Индивидуальные предприниматели и организации для того, чтобы пользоваться гражданскими БПЛА, должны получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, которым будет организован учет таких БПЛА.

Отмечается, что в части ввоза, эксплуатации и изготовления БЛА физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота — через шесть месяцев.

Запрет на запуск беспилотников уже ввели почти в 60 российских регионах. Так, в Москве и Подмосковье запретили полеты БПЛА 3 мая, о чем было объявлено вскоре после атаки двух дронов на Кремль в ночь накануне.

В некоторых регионах запрет на беспилотники действует с 2022 года, в том числе в Нижегородской области, где в конце мая полиция начала искать авторов ролика, на котором трактористы из Арзамаса распахали на поле огромную надпись «Я русский». Агрономы попали в поле зрения МВД из-за того, что видео было снято на квадрокоптер.