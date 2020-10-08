В Белоруссии задержали соратника Тихановской

https://static.news.ru/photo/85815126-096d-11eb-9941-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Лебедько Фото: facebook.com/people/Анатоль-Лябедзька

Экс-председатель Объединённой гражданской партии Анатолий Лебедько задержан в Минске. Об этом заявила официальный представитель ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Она пояснила, что основанием для задержания стало совершённое Лебедько административное правонарушение. При этом не уточнила, в чём именно оно состоит, сообщает «Интерфакс-Запад».

Несколько дней назад бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе. Ему поручено координирование работы общественной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции Белоруссии 1994 года.

Ранее NEWS.ru писал, что сама Тихановская была внесена в базу разыскиваемых лиц МВД России на основании статьи Уголовного кодекса. В ведомстве пояснили, что это является техническим аспектом взаимодействия стран в рамках двустороннего соглашения. Там уточнили, что уголовное дело в отношении Тихановской в РФ не возбуждали.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что в случае приезда Тихановской в Россию она может быть задержана и передана официальным властям Белоруссии по запросу.