Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за попытку теракта, сообщило БелТА. Закон должен оказать сдерживающее воздействие на деструктивные элементы, а также продемонстрировать решительный настрой государства в борьбе с террористической деятельностью.
Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания — смертной казни, — говорится в сообщении.
Документом предусматривается применение смертной казни за подготовку к преступлению против иностранного гражданина / международной организации для международных осложнений или войны, организацию теракта с использованием атомной энергии радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ. Также смертная казнь будет ждать тех, кто будет покушаться на убийство государственного или общественного деятеля в целях воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.
В конце апреля нижняя палата парламента Белоруссии приняла в двух чтениях законопроект о поправках в Уголовный кодекс, которые делали возможным применение смертной казни за покушение на совершение терактов.
Ранее ЛДПР в Госдуме предложила применять смертную казнь для украинских боевиков, участвовавших в пытках мирных жителей и военнослужащих. В партии отметили, что для таких людей стоит сделать исключение из моратория на высшую меру наказания.