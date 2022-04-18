ЛДПР предложила вернуть смертную казнь для украинских боевиков

ЛДПР в Госдуме предложила применять смертную казнь для украинских боевиков, участвовавших в пытках мирных жителей и военнослужащих, сообщается в Telegram-канале фракции. Там отметили, что для таких людей стоит сделать исключение из моратория на высшую меру наказания.

ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен, — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что ЛДПР решила внести на рассмотрение Госдумы проект заявления о признании геноцида русского населения на Украине с 2014 года. Основанием для этого шага стал указ Киева о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

По мнению авторов проекта, этим документом был закреплён курс на уничтожение жителей ДНР и ЛНР, подавляющее большинство которых относится к русской этнической группе.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что за геноцид русских на Украине виновные ответят по всей строгости закона — и человеческого, и Божьего. Он отметил, что на Украине годами из истории вымарывались страницы, связанные с Россией и русским народом. В частности, по его словам, украинские власти принимали законы, запрещающие георгиевскую ленточку, а также исключающие возможность проведения парада Победы.