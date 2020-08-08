В Белоруссии явка на выборах составила 79%

https://static.news.ru/photo/4d1e8692-da5a-11ea-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

На выборах президента республики к 18:00 проголосовали уже 79% избирателей. Об этом сообщила белорусская Центральная избирательная комиссия.

Президентские выборы проходят в стране 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Ранее в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это. При этом на избирательных участках сформировались большие очереди из желающих отдать свой голос.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ЦИК заявила, что продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участки очередей нельзя.