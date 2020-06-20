В Белоруссии предъявили обвинение кандидату в президенты Бабарико

https://static.news.ru/photo/cd29478a-b31a-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. Об этом сообщил 20 июня адвокат политика Дмитрий Лаевский.

Сегодня были у Виктора Дмитриевича. По факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя, — цитирует РИА Новости защитника.

Ранее представители предвыборного штаба Виктора Бабарико подали в Центризбирком документы для регистрации его кандидатом в президенты Белоруссии. Оказавшегося в СИЗО банкира считают главным соперником действующего главы республики Александра Лукашенко. Пакет документов передали в ЦИК утром 20 июня.

Как писал NEWS.ru, Бабарико единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Кандидата задержали 18 июля — за день до завершения сбора подписей. Бабарико, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, будто за кандидатом стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание Бабарико практически означает срыв выборов. Об этом заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Президент Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Параллельно глава государства анонсировал повышение пенсий и заявил, что это никак не связано с выборами.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.