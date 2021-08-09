В Белоруссии ответили на заявления о выстрелах на границе с Литвой

В районе границы Белоруссии и Литвы проходят плановые военные учения. Об этом РИА Новости сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии, комментируя сведения литовских СМИ о выстрелах и сигнальных ракетах в районе границы.

Отмечается, что белорусская сторона заранее информировала о данных учениях.

Ранее литовские пограничники заявили, что в субботу, 7 августа, слышали выстрелы в районе границы. Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы отметили, что на белорусской территории раздалось несколько звуков одиночных выстрелов. В сумерках пограничники также зафиксировали сигнальные ракеты.

Отмечается, что им не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.