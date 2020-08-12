В Белоруссии освободили двух стрингеров Ruptly

https://static.news.ru/photo/b8a19712-dd3c-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Минске освободили двух стрингеров видеоагентства Ruptly, с которыми не было связи четыре дня. Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто, — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Симоньян писала, что стрингеры Сергей Каменетский и Александр Ковалёв уже четвёртые сутки не выходят на связь. Они снимали выход из участков во время голосования.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину. Среди задержанных также были корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник Sputnik Беларусь Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

По словам главы Союза журналистов РФ Владимира Соловьёва, в Белоруссии задержаны около 50 представителей российской и иностранной прессы. Союз журналистов России выразил решительный протест властям Белоруссии в связи с задержаниями и поведением силовиков в отношении работающих на выборах представителей СМИ.

Также о пропаже своего сотрудника заявил Союз польских журналистов (СПЖ). Как сообщили в союзе, журналист Витольд Добровольский был направлен в Белоруссию для освещения выборов президента и протестов, писал NEWS.ru.