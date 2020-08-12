Соловьёв назвал число задержанных в Белоруссии журналистов

https://static.news.ru/photo/8d6f0c44-dca3-11ea-a861-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Около 50 представителей российской и иностранной прессы задержали в Белоруссии во время выборов президента и после них. Об этом 12 августа заявил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв.

Около 50 сотрудников СМИ были задержаны. И наши, и граждане Белоруссии, и иностранцы. Были задержаны и пострадали, — сообщил ТАСС руководитель организации.

Союз журналистов России выразил решительный протест властям Белоруссии в связи с задержаниями и поведением силовиков в отношении работающих на выборах представителей СМИ.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более двух процентов избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину. Среди задержанных также были корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов, писал NEWS.ru.