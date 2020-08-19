В Белоруссии облили краской дом экс-министра, выступившего за оппозицию

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Дом бывшего министра культуры Белоруссии и теперь уже бывшего директора Купаловского театра Павла Латушко облили краской. Он открыто поддержал протестующих, а также вошёл в Координационный совет оппозиции.

Фотографии испачканного дома и гаража ему прислали друзья: сам он там не ночует уже несколько дней. Семья Латушко выехала за границу. Экс-чиновник говорит, что получает угрозы от людей, которые ссылаются на связи со спецслужбами. Кроме того, ему предлагают срочно покинуть страну.

Меня «предупредили» о решении задержать меня в жестокой форме с применением максимального насилия. Мне даже предложили чартерный рейс в одну из стран, а также дипломатическую машину, чтобы я мог немедленно покинуть Беларусь, — заявил Латушко в интервью TUT.BY.

С 2009 по 2012 год Латушко возглавлял Министерство культуры Белоруссии, а ранее работал в структурах МИД, в том числе он был послом республики в Польше. Совсем недавно он руководил Национальным академическим театром Янки Купалы. Его уволили после того, как он открыто поддержал демонстрации и выступил против насилия со стороны полиции и фальсификации выборов.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Кроме того, они выступают против произвола и требуют остановить насилие: первые акции протеста были жестоко разогнаны силовиками.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета оппозиции, о формировании которого ранее заявила Тихановская. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти», а также обвинил оппозицию в стремлении разорвать отношения с Россией, запретить русский язык и создать Белорусскую автокефальную православную церковь. В координационном совете все обвинения Лукашенко назвали выдумкой, писал NEWS.ru.