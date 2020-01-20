Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых глав Минобороны и Генштаба страны. Слова главы государства в понедельник, 20 января, передают местные СМИ.
Отмечается, что новым руководителем Минобороны стал Виктор Хренин. До этого назначения он командовал войсками Западного оперативного командования.
Новый глава Генштаба Белоруссии — Александр Вольфович. Ранее он был заместителем начальника центрального органа военного управления.
Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт есть, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке, — цитирует Лукашенко информационное государственное агентство БелТА.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии назначил Александра Червякова новым министром экономики страны. Ранее этот пост занимал Дмитрий Крутой, который стал первым вице-премьером.