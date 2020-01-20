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Четыре российских актёра не прошли паспортный контроль в аэропорту Запорожья и не смогли попасть на территорию Украины.

Украинская погранслужба сообщила об этом на своем сайте. Один из актёров оказался в базе данных лиц, которые посещали Крым после вхождения полуострова в состав РФ. Пограничники отказали ему во въезде...