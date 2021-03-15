В Белоруссии намерены совместно с РФ создать центр подготовки ВВС

https://static.news.ru/photo/58e83b68-862f-11eb-90b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учебно-боевой центр совместной подготовки Военно-воздушных сил (ВВС) и войск Противовоздушной обороны (ПВО) планируют создать в Белоруссии при содействии Минобороны РФ. Он должен повысить уровень подготовки белорусских военнослужащих и способствовать развитию Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО, — говорится в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Уточняется, что на базе центра планируют организовать совместную подготовку экипажей самолётов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, стоящих на вооружении ВС РФ, а также «совместное выполнение учебно-боевых задач».

Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, так и Воздушно-космических сил РФ, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства, — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Они будут расположены в Нижегородской и Калининградской областях РФ, и в Гродненской области Белоруссии. Главы военных ведомств обсудили также план военного сотрудничества двух стран на 2021 год. Как уточнил Шойгу, крупнейшим совместным учением станет «Запад-2021».

Кроме того, Шойгу пригласил белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх этого года. Хренин ответил, что 27 белорусских команд уже настроены бороться за победу в 26 конкурсах. Более того, по его словам, три конкурса этих игр будут проведены на территории Белоруссии.