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Пресс-служба концерна Белнефтехим сообщила о росте цен на топливо на территории республики. Так, начиная с 23 февраля цена на бензин вырастет на одну копейку.

В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку, — цитирует ТАСС сообщение концерна.

Отмечается, что это уже восьмое изменение цены с начала года. По мнению экспертов, негативное влияние на динамику оказывает оказывает ситуация с поставками российской нефти.

С 23 февраля 2020 года стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,82 рубля, бензина АИ-92-К5-Евро — 1,72 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,04 рубля, дизельного топлива — 1,82 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что министр энергетики РФ Александр Новак раскрыл подробности предложения России по цене на нефть для Белоруссии.