В Белоруссии дело топ-менеджеров Белгазпромбанка направлено в суд

https://static.news.ru/photo/f8bdfb58-5bca-11eb-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», сообщила начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства Анжелика Курчак.

Комитет государственной безопасности передал в Генпрокуратуру страны это уголовное дело. Оно было изучено, и следователи пришли к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, а также полном соответствии обвинений собранным по делу доказательствам.

В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения, — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.

Обыски в головном офисе финансовой организации прошли в июне 2020 года. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В результате были задержаны глава банка Виктор Бабарико, его сын Эдуард и ряд топ-менеджеров — до 30 человек.

Расследованием дела занималось КГБ Белоруссии. Изначально Виктор Бабарико обвинялся в уклонении от уплаты налогов, однако затем ему предъявили новое обвинение по статье о даче взятки.

В 2020 году Бабарико намеревался принять участие в выборах президента Белоруссии, однако не был зарегистрирован в качестве кандидата.

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