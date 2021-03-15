Азербайджан заявил о передаче Армении всех военнопленных

https://static.news.ru/photo/0d96d2be-8585-11eb-bd0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии со своими обязательствами. Об этом журналистам в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД Швеции рассказал азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трёхсторонним заявлением передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий в [Карабахе] и до их начала, — цитирует ТАСС главу азербайджанского МИД.

Байрамов добавил, что военнослужащие Армении, которые продолжают удерживаться азербайджанской стороной, были задержаны 26 ноября 2020 года, после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, они находятся в статусе обвиняемых по уголовным делам, в отношении них продолжаются следственные действия.

Они были призваны из Ширакской области Армении и переброшены в Карабах, совершили преступления, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие и гражданские лица, — заявил Байрамов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября прошлого года. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 12 марта обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны «с удовлетворением констатировали», что режим прекращения огня в регионе соблюдается неукоснительно, а обстановка остаётся в целом спокойной и стабильной. Азербайджанский и армянский лидеры высоко оценили эффективные действия российских миротворцев.