В Баку рассказали об ответе Азербайджана на удар по Гяндже

https://static.news.ru/photo/16ee69aa-1071-11eb-8b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Азербайджан в ответ на обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении будет наносить ответные удары только по легитимным военным целям, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана, — приводит слова Гаджиева РИА Новости.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, не менее 52 гражданских получили ранения. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.