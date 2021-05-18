Азербайджан отреагировал на сообщения об отказе поставок нефти в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/531424d4-b7d7-11eb-8b7f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SOCARofficial

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания не отказывалась от поставок нефти Белоруссии, азербайджанская сторона не получала запросов из Минска.

Мы не отказывались от поставок, мы продолжаем сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. Беларусь не запрашивала у нас поставок в мае, поэтому не будет поставок. Но сотрудничество продолжается. В то же время SOCAR не нарушает международные санкции, — сказал Ахмедов журналистам.

Ранее в ряде белорусских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы отказе SOCAR от дальнейших поставок нефти для Белоруссии. Согласно публикациям, причина — риск попадания под американские санкции, потенциально способные обвалить ориентированную на нефтехимию экономику Азербайджана.

Заявление прозвучало на фоне активизации контактов Минска и Баку: как сообщалось, 18 мая с официальным визитом в азербайджанскую столицу прибыл министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.