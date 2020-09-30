В Баку прокомментировали сообщение МИД РФ по боевикам в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/9edc6fe2-03b5-11eb-a67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

В министерстве иностранных дел Азербайджана назвали террористическими действия Армении, которая, согласно заявлению российского МИД, привлекла к боевым действиям в Нагорном Карабахе наёмников из Сирии и Ливии.

Тот факт, что Армения в последние месяцы в рамках своей незаконной переселенческой политики завозила на оккупированные территории иностранных наёмников и использовала их в наступательных операциях против Азербайджана под видом «добровольческих отрядов боевиков», ещё раз свидетельствует о том, что терроризм является частью государственной политики Армении, — говорится в сообщении иностранного ведомства Азербайджана.

В Баку отметили, что ранее неоднократно выражали озабоченность в связи с применением Ереваном подобных средств.

Ранее департамента информации и печати МИД России сообщал, что в зону карабахского конфликта для непосредственного участия в боях были переброшены боевики незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Нагорный Карабах является частью Азербайджана. После Карабахской войны в 1992–1994 годах регион объявил о своей независимости. Большинство населения этой территории — армяне. Международное сообщество не признало независимость Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил главам международных ведомств Азербайджана и Армении провести встречу в Москве для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.