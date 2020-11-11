В Баку пообещали жёстко пресекать сепаратизм в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/ae343c9e-2454-11eb-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Власти Азербайджана жёстко ответят на любые проявления сепаратизма на территориях, перешедших к Баку после военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Никогда больше Азербайджан не допустит каких-то сепаратистских явлений на своей территории. Это однозначно территория Азербайджанской Республики, признанная всем миром и Российской Федерацией, — заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

Он подчеркнул, что территории, подконтрольные Баку, будут жить по азербайджанским законам, а местные жители, которые решат взять в руки оружие, будут рассматриваться властями как террористы.

Те граждане армянской национальности, которые хотят нормально сосуществовать с азербайджанцами, которые хотят мирно жить и трудиться — ради бога, пусть остаются и живут. Но если кто-то из них ещё раз возьмёт оружие, то будет к ним такое же отношение, как к террористам, — отметил в интервью РБК посол.

Как писал NEWS.ru, Полад Бюльбюль-оглы заявил, что инцидент с российским Ми-24 никак не повлиял на подписание лидерами России, Азербайджана и Армении документа о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В регионе будут находиться российские миротворцы.