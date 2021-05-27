В Баку ответили на обвинение Еревана о задержанных диверсантах

https://static.news.ru/photo/d62c1c9a-bee5-11eb-90d7-96000091f725_660.jpg Анар Эйвазов Фото: armiya.az

Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил пресс-секретарь ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

В четверг в Минобороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана окружили и взяли в плен шестерых армянских военных, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.

Армянская сторона вновь распространила дезинформацию с очевидным намерением скрыть провокации, совершённые 27 мая примерно в 03:00 разведывательно-диверсионными группами на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Армянские солдаты были обезоружены на территории села Юхары Айрым Кельбаджарского района. В то же время на передовой были сосредоточены силы, в том числе танковые соединения. Противник пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами. Возникает вопрос: какие работы могли выполнять армянские военные инженеры на территории Азербайджана? — заявил Эйвазов.

По его словам, «любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами».

Группы такого рода бывают в разведывательно-диверсионных отрядах, и очевидно, что они проникли на территорию Азербайджана именно с целью совершения провокаций. Их цель состояла в том, чтобы пробраться в тыл наших сил, несущих службу на границе, и заминировать пути снабжения с тем, чтобы силы, передвигающиеся по путям снабжения, подорвались на мине, в результате чего имелись бы жертвы среди личного состава наших подразделений, — сказал он.

Ранее, 12 мая, Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.

Руководство Азербайджана в настоящий момент не заинтересовано в эскалации конфликта с Арменией. Особенно эта позиция актуальна с учётом того, что Ереван остаётся стратегическим партнёром Москвы и участником Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политолог, общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя задержание азербайджанскими ВС шести военных Армении.