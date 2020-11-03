В Баку назвали вымыслом сообщение об уничтожении колонн спецназа

https://static.news.ru/photo/a0358958-1dc0-11eb-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Азербайджане прокомментировали сообщение армянской стороны об уничтожении спецназовцев в Нагорном Карабахе. В минобороны республики ведомстве заявили, что оно не соответствует действительности.

Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку опровергли информацию о обстреле населённых пунктов в Карабахе. Там подчеркнули, что азербайджанские ВС не наносят ударов по мирному населению и невоенной инфраструктуре.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.