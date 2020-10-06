В Азербайджане сообщили о попытке Армении обстрела нефтепровода из Баку

https://static.news.ru/photo/6e9d255a-0807-11eb-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что армянские войска попытались обстрелять нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Инцидент произошёл в 21:00 по местному времени (20:00 по Москве) на территории Евлахского района. Азербайджанские военные приняли меры, благодаря которым попытку обстрела удалось пресечь, передаёт ТАСС.

6 октября примерно в 21:00 вооружённые силы оккупирующей стороны подвергли тяжёлому обстрелу Тертерский район, — добавили в ведомстве, отметив, что в результате погиб один местный житель, а ещё двое получили ранения.

Минобороны Армении опровергают эту информацию.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.