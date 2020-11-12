В Армении задержали бывшего руководителя СНБ

https://static.news.ru/photo/919713d8-24c0-11eb-93a6-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали экс-главу ведомства, лидера партии «Отечество» Артура Ванецяна.

По данным «МК», бывшего руководителя СНБ подозревают в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход закона. Об этом сообщил представитель партии «Отечество» Вардан Восканян.

11 ноября в Ереване прошла массовая акция протеста. Оппозиционеры требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что информация о госпитализации главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна с сердечным приступом не соответствует действительности.