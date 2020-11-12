В СНБ Армении опровергли данные о сердечном приступе у руководителя

https://static.news.ru/photo/401f0e16-24b1-11eb-9396-fa163e074e61_660.jpg Армен Абазян Фото: sns.am

Информация о госпитализации главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна с сердечным приступом не соответствует действительности.

Сообщение об этом появилось на сайте СНБ. Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Абазяна доставили в больницу с сердечным приступом.

Распространённая информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя Службы национальной безопасности не соответствует действительности, — гласит сообщение.

При этом в заявлении говорится, что глава СНБ всё же обратился к медикам, но только для того, чтобы пройти медобследование, однако на данный момент он «находится на рабочем месте и в полном объёме исполняет свои обязанности», передаёт РИА Новости.

Абазян возглавил СНБ 8 ноября, сменив на этом посту Микаела Амбарцумяна, освобождённого от должности по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.