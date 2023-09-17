В Армении рассказали, почему стремятся к соглашению с Азербайджаном Хачатурян: Ереван готов к соглашению с Баку из-за угрозы неопределенности

Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян

Ереван продолжает переговорный процесс с Баку по вопросу урегулирования кризиса, сообщил президент Армении Ваагн Хачатурян. По его словам, которые приводит «Интерфакс», процесс очень сложный, но республика готова работать в этом направлении, так как в противном случае есть риск оказаться в состоянии неопределенности со скоплением азербайджанских войск у границ. Хачатурян подчеркнул, что власти стремятся избежать такого развития событий.

Проводится очень сложный переговорный процесс, и ситуация очень сложная. Наше стремление — по возможности быстро подписать соглашение о мире с Азербайджаном, — сказал президент.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что на его предстоящей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде не планируется подписание каких-либо документов, в том числе и мирного соглашения.

Армянский премьер не исключил, что стороны все же придут к соглашению до конца 2023 года, однако заметил, что переговорный процесс осложняется тяжелым гуманитарным кризисом в Карабахе. На решение проблемы тратятся усилия, которые могли быть использованы в работе над мирным урегулированием кризиса, подчеркнул Пашинян.