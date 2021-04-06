В Армении прекратили уголовное преследование бывшего президента Кочаряна

https://static.news.ru/photo/f390ecd4-96ef-11eb-8ace-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: presidentrobertkocharyan/instagram.com

Суд Еревана прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна по статье «Свержение конституционного строя» ввиду отсутствия факта преступления, передаёт РИА Новости.

Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье «Свержение конституционного строя» на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога, — сказала судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян.

Он пояснила, что уголовное дело прекращено только по части статьи 300.1, по остальным статьям судебное разбирательство будет продолжено.

Следующее заседание суда пройдёт 13 апреля.

Ранее сообщалось, что статья «Свержение конституционного строя» была признана Конституционным судом Армении недействительной, поскольку противоречила двум статьям основного закона республики. По мнению защиты Кочаряна, такое решение предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье.

Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна началось в июле 2018 года. С тех пор его несколько раз арестовывали и освобождали. В последний раз он был освобождён из-под стражи 19 июня под самый крупный в истории армянского судопроизводства залог — около 4 млн долларов.

В феврале бывший президент Армении Кочарян высказался в поддержку военных, которые выступили за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он призвал граждан также поддержать служащих вооружённых сил, писал NEWS.ru.