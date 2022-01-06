В Алма-Ате стрельба продолжалась всю ночь

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

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В течение всей минувшей ночи в Алма-Ате продолжалась перестрелка, есть погибшие. Экстремисты захватили здание телеканала «Мир», передаёт телеканал «Хабар 24».

На площади Республики группа экстремистов забаррикадировалась в здании телеканала МИР. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице, — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что силовики ликвидировали 26 вооружённых преступников, ранено 18 человек, задержано более трёх тысяч. В ходе столкновений погибли 18 сотрудников силовых структур и ещё более 700 пострадали.