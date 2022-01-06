Названо число задержанных протестующих в Алма-Ате

Стражи порядка задержали около двух тысяч протестующих в Алма-Ате, заявили в МВД Казахстана. В настоящее время сотрудники силовых структур проводят антитеррористическую операцию в городе. Они зачищают улицы от погромщиков и принимают меры по задержанию правонарушителей.

Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра — Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлено около двух тысячи человек, — говорится в сообщении МВД.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что в результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января был направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские подразделения ВДВ.