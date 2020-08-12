Уроженка Минска Рита Дакота назвала Лукашенко узурпатором

https://static.news.ru/photo/0c7ae3e8-dcf2-11ea-9320-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: ritadakota/instagram.com

Певица Рита Дакота, родившаяся в Минске, высказалась о подавлении силовиками протестов в Белоруссии. По её словам, она выла «от беспомощности и несправедливости», наблюдая в Сети за тем, как «в мирных людей кидали гранаты».

Это моя родная улица. Та самая улица, где мы с Мией гуляем всегда, где стоит мой дом, где стоит дом моей лучшей подруги, — написала 30-летняя Дакота на своей странице в Instagram.

Исполнительница обратилась к белорусским силовикам с призывом «одуматься и очнуться», задуматься над вопросом, где они будут, когда однажды президент Александр Лукашенко окажется в суде Гааги.

Покажите остатки своей человечности! Отступитесь, пока не поздно! Не дайте использовать себя в преступлении против собственной родины! Прекратите служить узурпатору, откажитесь проливать кровь мирного населения! — отметила Дакота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала события, происходящие в Белоруссии. Она считает, что власть объявила войну своему народу. Алексиевич в шоке от происходящего. Лауреат Нобелевской премии советует Лукашенко «уйти, пока не поздно», пока он не бросил людей в бездну гражданской войны.