Нобелевский лауреат посоветовала Лукашенко «убраться, пока не поздно»

https://static.news.ru/photo/eebbc852-dce4-11ea-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала события, происходящие в Белоруссии. Она считает, что власть объявила войну своему народу.

Алексиевич в шоке от происходящего, она и представить не могла, на какое насилие пойдут власти ради сохранения нынешнего статуса. Писательница сравнила происходящее в Белоруссии с тем, что случилось в Америке после убийства Флойда.

Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребёнок, и всё в крови, беременную женщину избивают, задержанных душат коленями — это то, против чего восстало чёрное население Америки, — сказала писательница в интервью СМИ.

Алексиевич обратила внимание, что речь идёт об абсолютно мирных людях. К примеру, это участие в акции протеста женщин, которые просили не убивать их мужчин и рассказать правду о выборах.

Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия, — сокрушается писательница.

Алексиевич абсолютно уверена, что Лукашенко проиграл выборы Тихановской. И после того, что стало происходить на улицах, в это вполне можно верить. Всё это происходит на фоне того, что белорусы называют себя мирными людьми, хотя ОМОН действует с такой «сатанинской яростью», что трудно представить, как «белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестёр».

Тихановская, по мнению писательницы, была и остаётся символом перемен, стремления к новой жизни для народа. Лукашенко лауреат Нобелевской премии советует «уйти, пока не поздно», пока он не бросил людей в бездну гражданской войны.

Уйди! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью, — завершила свою речь Алексиевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева обратилась к своим соотечественникам — сотрудникам силовых структур с призывом прекратить насилие в отношении участников акций протеста.