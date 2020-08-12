Биатлонистка Домрачева призвала прекратить насилие в Белоруссии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева обратилась к своим соотечественникам — сотрудникам силовых структур с призывом прекратить насилие в отношении участников акций протеста.
Спортсменка разместила свой призыв в Instagram. Она подчеркнула, что любит «мирную, родную Беларусь» и хочет видеть её именно такой.
Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах, — написала Домрачева.
В заключение спортсменка напомнила, что любой конфликт можно решить мирным путём.
11 августа к соотечественникам обратился белорусский певец Макс Корж, передавал NEWS.ru. В отличие от Домрачевой, он призвал прекратить активные действия протестующих, заявив, что они уже «победили».
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
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