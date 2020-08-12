Биатлонистка Домрачева призвала прекратить насилие в Белоруссии

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева обратилась к своим соотечественникам — сотрудникам силовых структур с призывом прекратить насилие в отношении участников акций протеста.

Спортсменка разместила свой призыв в Instagram. Она подчеркнула, что любит «мирную, родную Беларусь» и хочет видеть её именно такой.

Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах, — написала Домрачева.

В заключение спортсменка напомнила, что любой конфликт можно решить мирным путём.

11 августа к соотечественникам обратился белорусский певец Макс Корж, передавал NEWS.ru. В отличие от Домрачевой, он призвал прекратить активные действия протестующих, заявив, что они уже «победили».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.