Белорусский певец Макс Корж призвал прекратить акции протеста

https://static.news.ru/photo/3a9b342c-dbf2-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Макс Корж Фото: Klamep/wikipedia.com

Певец Макс Корж обратился к своим соотечественникам-белорусам, участвующим в манифестациях, с призывом требовать «от своих лидеров других решений» и прекратить протестную активность.

Артист поделился мнением в Instagram. Он заявил, что дальнейшие действия протестующих не будут «работать в плюс». По словам Коржа, участники уличных акций добьются только озлобления силовиков, а не перехода их на свою сторону.

Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперёд, — написал Корж.

Певец также призвал белорусов беречь себя и не рисковать «бездумно».

Не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем, — заключил Корж.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.

Как писал NEWS.ru, Литва призвала ЕС провести чрезвычайный саммит по ситуации в Белоруссии.