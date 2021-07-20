Умерла сестра президента Таджикистана

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Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона Курбонби Рахмонова умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Женщина скончалась 20 июля. По предварительным данным, Рахмонова болела коронавирусом. Она проходила лечение в клинической больнице № 5 в Душанбе.

Правительство Таджикистана выразило соболезнования президенту, родным и близким. Рахмонову похоронят в среду, 21 июля, на её малой родине в районе Дангара на юге страны.

Ранее сообщалось о смерти тёщи Рахмона — Узбекби Асадуллоевой. Мать супруги президента скончалась от коронавирусной инфекции 5 июля в возрасте 88 лет.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом важно привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране мира. Он добавил, что «пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней». Гебрейесус призвал глав стран большой двадцатки проявить волю и воспользоваться средствами, которыми они располагают.