https://static.news.ru/photo/66d61b18-41e4-11ea-bb18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Второй пилот самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане, умер.

21 января мужчина был выписан из больницы. Его перевели на амбулаторное лечение в местную поликлинику Алма-Аты, где он был под наблюдением врачей. Однако 28 января состояние пилота резко ухудшилось. Сотрудники скорой помощи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но это не помогло, передаёт Tengrinews.kz.

Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря. Едва начав взлёт, борт дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем лайнер накренился, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек.

Как писал NEWS.ru, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) запретила казахстанской авиакомпании Bek Air использовать код обозначения и префикс кода. Данные предназначены для определения перевозчика аэропортами и билетными сервисами.