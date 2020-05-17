Умер основатель крупнейшего новостного сайта Белоруссии TUT.BY Юрий Зиссер

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Жителей Баку призвали не покидать свои дома без крайней необходимости из-за мероприятий по дезинфекции, которые проводятся на улицах города с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом российским журналистам 16 мая сообщили в управлении по коммунальным службам столицы Азербайджана.

Подчёркивается, что специалисты продезинфицируют специальными химическими растворами примерно 300 главных улиц, проспектов и автомобильных дорог в Баку. Мероприятия по предотвращению распространения инфекции также проведут в окраинных населённых пунктах вблизи столицы...