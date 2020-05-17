Умер основатель крупнейшего новостного сайта Белоруссии TUT.BY Юрий Зиссер

В Минске после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер — известный предприниматель, общественный деятель и меценат. Он является основателем крупнейшего новостного портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by.
Сообщение о его кончине опубликовано на TUT.BY. В нём указывается, что из-за ситуации с распространением коронавируса прощание пройдёт в узком кругу:
Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает ситуацию с коронавирусом в стране терпимой. Об этом он сказал на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением заболевания. По его словам, метод борьбы с COVID-19, который выбрала Белоруссия, «приносит свой результат», и некоторые государства уже также воспользовались им.
По данным белорусских властей, число заболевших коронавирусом в стране составляет 28 681, зафиксировано 160 летальных исходов.
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