Украинский пушкинопад: атаковали не столько русскую, сколько мировую поэзию В нынешнем году на территории Украины демонтировано более десятка памятников и бюстов великого русского поэта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

6 июня в России отметили Пушкинский день. В честь дня рождения великого поэта Александра Пушкина с 2011 года в нашей стране введён День русского языка в рамках программы ООН — как одного из шести официальных языков организации. Пушкинский день России установлен в мае 1997 года в честь приближающегося 200-летия поэта. В Советском Союзе в эти дни проходил масштабный Пушкинский праздник поэзии. В местах, в которых побывал поэт, проходили чтения его произведений, театрализованные представления, встречи с литераторами — в Грузии, Армении, Молдавии, на Украине в том числе. Однако нынешний год войдёт в историю пушкинистики и мрачными событиями — на территории Украины началась кампания по ликвидации памятников поэту и стирания его имени с карт страны.

Русский поэт, влюблённый в имперские окраины

На постсоветском пространстве из мест, связанных с пребыванием поэта и его творчеством, помимо нынешней России, более всего пушкинисты отмечают Украину. Южная ссылка поэта проходила с 1820 по 1824 год. Молодой, но уже известный поэт жил в Киеве, Одессе. По подсчётам литературоведов, Пушкин за эти годы побывал в более чем 120 населённых пунктах Киевской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Волынской, Подольской губерний.

Затем с семьей генерала Раевского, хозяина имения под Киевом, поэт совершил увлекательное путешествие по Крыму и Кавказу. Марии Волконской (дочери генерала) Пушкин посвятил поэмы «Полтава» и «Бахчисарайский фонтан». «Полтава» стала главным «украинским произведением» Пушкина. Все три десятка героев поэмы — реальные исторические личности. Сразу после публикации в 1929 году поэма подвергалась нещадной критике за «искажение характеров героев и событий, антиисторизм». Долгое время поэму Пушкина изучали преимущественно литературоведы, поскольку историки считали её «недостоверной».

И в наши дни «Полтава» Пушкина оказалась в центре критики — уже на Украине. К обвинениям историков добавились осуждения политиков и общественных деятелей. По их мнению, у поэта чересчур имперский взгляд на образ гетмана Мазепы. Критики цитируют предисловие Пушкина к первому изданию поэмы, в котором Мазепа назван «изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятия человечества». Пушкинский взгляд на Мазепу идёт вразрез с официальным, поскольку на Украине гетман провозглашён национальным героем и борцом за независимость. Более того, пушкинисты полагают, что одной из ключевых в поэме стала мысль об историческом единстве России и Украины, что тоже не укладывается, мягко говоря, в нынешние идеологемы киевских властей.

Фото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org Пустой постамент памятника Пушкину в Тернополе

Пушкин демонстрировал своё особо романтичное отношение к Украине не только в стихах («Тиха украинская ночь...»), но и в исторических изысканиях. На французском языке он написал «Очерк истории Украины», который начинается с предложения: «Украиной, или Малороссией, называют обширное пространство, соединенное с колоссом Россией и состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Подольской». Специалисты по его творчеству утверждают, что к серьёзному труду Пушкин не стал приступать только из-за того, что узнал от Гоголя о его планах написать об истории Украины.

Не менее трепетно Пушкин относился и к Молдавии. Приехав в Кишинёв в 21-летнем возрасте, он стал изучать историю, фольклор, особенности жизни этого края. Пушкинист Виктор Кушниренко в своей работе «Бессарабская весна» уточняет, что «находясь в Кишинёве, поэт задумал, написал, набросал порядка 226 сочинений, около 160 их них — стихотворения и поэмы». И хотя, как он потом признавался в письме к своему кишинёвскому приятелю Н. Алексееву, Молдавия долго время не присутствовала в его творчестве, за исключением поэмы «Цыгане» (1824 год), позже на молдавском материале появляются его цикл «Песни западных славян», «Кирджали», повесть «Выстрел».

В Кишинёве он дружил с поэтом Константином Стамати. Их кабинеты в канцелярии генерал-губернатора Инзова находились рядом. Стамати перевёл поэму Пушкина «Кавказский пленник» на молдавский язык, возможно, ещё и потому, что над ней поэт работал в Кишинёве.

Современная Молдавия чтит имя Пушкина, и даже прозападные силы в стране никогда не пытались противопоставлять его творчество своим политическим идеям, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель молдавского пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов.

Пушкина помнят и чтят несмотря ни на что, как его помнили в очень тягостные годы Первой и Второй мировых войн. Это «бренд» мирового значения. Даже наши самые ярые националисты и унианисты, ратующие за объединение Молдавии и Румынии, не нападают на русского поэта. В одном из центральных парков Кишинёва стоит шикарный бюст Пушкина. Действует пушкинский дом-музей — это потрясающий музей, который, например, недавно мы с супругой посетили с большим удовольствием, там было много людей. Пушкин — вне политики и времени. Одна из центральных магистралей Кишинёва носит имя Пушкина — никто на это название не замахивается, — сказал собеседник интернет-издания.

Фото: shutterstock.com Памятник Пушкину в центральном парке имени Пушкина. Кишинев. Молдавия

Как подчеркнул Артур Ефремов, события в «соседнем государстве» — это тяжёлая страница нашей жизни, но и её люди перелистают, вернутся к нормальной жизни, как вернулись после Второй мировой войны к сотрудничеству США и ФРГ, США и Япония.

В понедельник, 6 июня, в кишинёвском парке имени Стефана Великого прошёл торжественный митинг и возложение цветов к бюсту Александра Пушкина — так здесь отметили День русского языка и 223-ю годовщину со дня рождения классика. В мероприятии принял участие посол России в Молдавии Олег Васнецов. По сообщениям СМИ, здесь присутствовали политики, депутаты парламента, общественные деятели, дипломаты.

В Грузии память о Пушкине хранят не менее трепетно, чем в Молдавии, несмотря на то, что поэт здесь прожил всего лишь две недели во время своего известного «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года». В Тифлисе он отметил своё 30-летие. Приём горожане ему оказали помпезный. Как утверждал местный почитатель поэта К. Савостьянов, именно тогда поэт сказал фразу: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего, я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым!» Грузия для Пушкина стала местом не сколько развлечений, как насыщенного творчества. Здесь были написаны его шедевры «На холмах Грузии...», «Кавказ», «Обвал» и, конечно, шла работа над главами «Путешествия в Арзрум».

В центре Тбилиси расположен сквер Пушкина, в котором в 1892 году был установлен бюст поэта работы скульптора Феликса Ходоровича. Здесь очень часто лежат свежие цветы, тем более в день его рождения. Если в советские годы мероприятия в честь великого русского поэта проходили по инициативе и под жёстким контролем партийных органов, то сегодня Пушкина в Тбилиси чтят, как правило, общественные организации, писатели, горожане. В понедельник, 6 июня, здесь собрались представители Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии «Арион», международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси, литераторы и почитатели творчества поэта. Они читали стихотворения о Пушкине и его произведения в переводе на грузинской, азербайджанский, болгарский, белорусский и армянский языки.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Нынешние власти Грузии никогда не препятствовали в проведении памятных мероприятий в честь великого русского поэта, обметил в беседе с NEWS.ru президент Фонда единения русского и грузинского народа профессор Владимир Хомерики.

Это не официальный государственный праздник, поэтому мероприятия в честь Пушкина проводят общественные организации, в том числе и наш фонд. Другое дело, что должна в подготовке принимать участие и российская сторона. Культурное наследие за рубежом — это ведь и забота государства, у которого намного больше ресурсов, чем у общественников, — заявил собеседник интернет-издания.

Профессор Хомерики обратил внимание, что в Грузии не уничтожают памятники Пушкину, как и другим русским поэтам и писателям.

Пушкинопад​ начался весной

К сожалению, на Украине совсем другое дело. В марте нынешнего года в различных регионах страны началась кампания по борьбе с памятниками поэту. 22 марта в Тернополе памятник был выкрашен в красный цвет, отдельные горожане стали говорить о необходимости его демонтажа, что и произошло 9 апреля. В тот же день памятник русскому поэту демонтировали в Ужгороде, а двумя днями раньше в другом закарпатском городе Мукачево. В апреле уничтожили ещё три памятника: в городах Чернигове, Конотопе, в селе Пушкино Закарпатской области (обсуждаются варианты по переименованию села), а также — бюст поэта в селе Заболотовцы Львовской области. В мае демонтировали памятник в Николаеве и свалили два бюста: в Белой Церкви и в посёлке Делятин Ивано-Франковской области. 1 июня памятник Пушкину повреждён в городе Никополе. В некоторых украинских населённых пунктах демонтированы мемориальные доски в память о поэте. Вся эта кампания получила прискорбное неофициальное название «пушкинопад».

Это ужасно, я не понимаю, как это можно делать, — заявил NEWS.ru известный поэт Александр Кушнер. — Без Пушкина нельзя жить! В прошлом году я написал стихотворение, где утверждаю, что главная заслуга Петра Первого в том, что он привёз этого арапчонка в Россию, ставшего прадедом поэта. Пушкин роднее и живее для каждого из нас, даже чем наши близкие и знакомые.

Фото: Georgy Dolgopsky/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org 21 мая 2022 года в Николаеве был демонтирован памятник Пушкину

Творчество Пушкина — это духовное послание его наследникам на всём постсоветском пространстве, отметил в беседе с NEWS.ru художественный руководитель Государственного музея А. С. Пушкина и исполнитель роли поэта в кинофильмах Аким Салбиев.

Мир расшатан. Пушкинопад — это невежество. Это борьба с памятью, с любовью, с детством, со знаниями. Пушкин не был во Франциях и Англиях, но бывал в Бессарабии, Крыму, на Кавказе, в Одессе, Михайловском, Болдино, Петербурге и в Москве. Это наш общий поэт, наше общее достояние. Всю его сознательную жизнь с ним боролась цензура. Память о Пушкине надо сохранить, потому что, кто за него — тот за человека, а кто против, наоборот... Аким Салбиев художественный руководитель Государственного музея А. С. Пушкина, актёр, кинорежиссёр

Первая атака на памятник Пушкина на территории нынешней Украины произошла ещё в 1904 году — в Харькове. Памятник тогда попытался взорвать националист Мыкола Михновский — один из основоположников движения за независимость Украины от императорской России. Пушкина он называл «пришельцем», на месте его памятника, по мнению Михновского, должен стоять монумент Тарасу Шевченко. В наши дни памятников Шевченко на территории России немало. Но никто не призывает их демонтировать или поменять на другие. Попытка демонтажа памяти о Пушкине на Украине останется, судя по всему, безответным «выстрелом» в мировую сокровищницу культуры.