Правоохранительные органы Украины проводят обыски в налоговых службах нескольких областей страны и у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова.
Об этом
По информации СБУ, в преступных схемах замешан персонал департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и сотрудники отделений ГНС в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях.
В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении представителей футбольного клуба «Динамо» (Киев) в связи с налоговыми махинациями.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен