https://static.news.ru/photo/596755a6-37b6-11ea-80ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Правоохранительные органы Украины проводят обыски в налоговых службах нескольких областей страны и у председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова.

Об этом сообщает агентство «Укринформ», не уточняя при этом, какое ведомство проводит обыски и с каким делом это связано. Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовала информацию о преступной деятельности сотрудников ГНС, которые участвовали в выводе в теневой сектор экономики до 500 млн гривен (около $21 млн) каждый месяц.

По информации СБУ, в преступных схемах замешан персонал департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и сотрудники отделений ГНС в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях.

В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении представителей футбольного клуба «Динамо» (Киев) в связи с налоговыми махинациями.