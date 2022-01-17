Учения с участием российских военных стартовали в Таджикистане

На горных полигонах российской военной базы в Таджикистане начались учения с участием одной тысячи российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Тактические учения с участием 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане, — говорится в сообщении.

Представители ЦВО уточнили, что в ходе проведения учений военнослужащие должны будут отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов. Им будут оказывать поддержку артиллерия и армейская авиация.

Также в ходе учений предстоит провести стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и из вооружения боевых машин по мишеням — имитациям гусеничной, колёсной техники и солдат противника. В ходе стрельб планируется использовать как статические, так и динамические мишени.

Основная цель данного мероприятия — проверка боевой готовности мотострелковых подразделений.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, представляет собой крупнейший военный объект РФ за пределами страны. Она расположена в Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее сообщалось, что две дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с ракетными комплексами «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений под Барнаулом и Йошкар-Олой.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся более 95% пусковых установок ядерных стратегических сил России. По его словам, «на боевое дежурство заступило шесть ракетных полков, оснащённых комплексами „Ярс“ стационарного и подвижного базирования».