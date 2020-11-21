Участники протестов в Минске отбили задержанного у силовиков

https://static.news.ru/photo/21a05fd4-2cd2-11eb-9aca-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Участникам акции протестов в Минске удалось отбить одного из задержанных у силовиков. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что группа людей выбегает на проезжую часть дороги, где двое сотрудников правоохранительных органов задерживают лежащего на земле мужчину. Участники протестов окружили силовиков и помогли ему подняться, а полицейские были вынуждены отступить.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова заявила, что минские силовики действительно применяли спецсредства на акциях протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По её словам, активисты «нарушали общественный порядок», а также оказывали сопротивление милиции.

22 ноября в Минске проходит традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики заранее взяли под контроль площади в центре города, где выставили ограждения и припарковали автозаки.

Всего в ходе акций силовики задержали больше 100 человек. Большинство из них взяты под стражу в Минске. Несколько человек задержали в Гродно, Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собираются небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.