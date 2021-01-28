Участники протестов в Ереване пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры

https://static.news.ru/photo/4b0c2828-6173-11eb-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В центре Еревана проходят протесты против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры.

Оппозиция, как и прежде, требует отставки Пашиняна. Участники протестов вменяют ему в вину подписание трёхстороннего соглашения с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Они называют Пашиняна предателем, заявляя, что власти не интересуются мнением народа и его благополучием.

В настоящее время власти обслуживают программу «Армения без армян», — цитирует «Голос Армении» одного из участников протестов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября 2020 года. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет.

Однако граждане Армении не перестают требовать отставки Пашиняна и пытаются любым образом помешать его дальнейшей деятельности на посту главы правительства. Как писал NEWS.ru, дипломатический паспорт Никола Пашиняна был похищен людьми, которые 10 ноября 2020 года ворвались в здание правительства.