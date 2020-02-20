Белорусская оппозиция, занимающаяся сейчас определением единого кандидата для участия в президентских выборах в этом году, пригрозила Александру Лукашенко протестами. О планах массовых выступлений, в частности, заявил сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец. Впрочем, с учётом того, как власти республики жёстко подавляют оппозиционные настроения, антиправительственные акции маловероятны. И даже если состоятся, то не будут иметь серьёзного эффекта.

Социально-экономическая ситуация в стране довольно тяжёлая, а отношение населения к правлению Лукашенко достигло критической отметки. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать таких протестов, которые могли бы поколебать политическую систему. В стране нет таких политических групп, которые могли бы использовать внутреннюю ситуацию в стране для радикальных действий. В целом протестные акции весьма малочисленны и скорее носят символический характер. Последние из них имели место в конце декабря 2019 года и были направлены против интеграции с Россией. Крупные протесты, в основе которых было экономическое недовольство, прошли в 2017 году. Это так называемые «протесты тунеядцев», направленные против абсурдного декрета № 3 «О предотвращении социального иждивенчества». Хотя в результате власти вынуждены были отменить его в первоначальной форме, тем не менее, на общую политику государства это не повлияло.

Pavel Usov/facebook.com

По традиции, политические протесты в Беларуси были связаны с конкретными ключевыми событиями в стране, «выборами». Но в последние годы, выборы не становились катализаторами уличных акций. Это было обусловлено несколькими причинами: широкими репрессиями в отношении оппозиции и гражданского общества после акций в 2010 году, событиями в Украине в 2014 году, а также общим ослаблением оппозиции и глубокой политической апатией общества. Более того, у оппозиционных движений нет никакого опыта организации и проведения успешных массовых акций протеста. Вместе с тем, власти всё ещё обладают огромными ресурсами для подавления масштабных выступлений в Беларуси. Поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных акций приуроченных к президентским выборам 2020 года. Оппозиция даже не рассматривает реализацию действий, которые были бы направлены на протестную мобилизацию населения, а её участие в выборах носит скорее ритуальный характер и не несёт никакой существенной угрозы для режима. Она не является той силой, которая бы могла навязать Лукашенко свою игру или свои требования.

Призывы отправить Лидию Ермошину (председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь — NEWS.ru) в отставку являются скорее актом полного бессилия и политической несостоятельности оппозиции. Система мобилизирована и достаточно эффективно осуществляет все необходимые действия для «проведения выборов», что показала парламентская кампания 2019 года, которая полностью прошла по сценарию власти и обернулась очередным полным политическим и идеологическим провалом оппозиции. Что касается выборов-2020, то они будут проведены в более жестких условиях, при широком контроле и превентивных репрессиях против возможных активных действий отдельных оппозиционеров.

Более того, нужно учитывать, что обострение внутриполитической обстановки в Беларуси совершенно невыгодно Западу, для которого режим Лукашенко является «злом необходимым». Та стабильность, которую он гарантирует, более предпочтительна, чем непредсказуемые перемены.

Так или иначе, на данный момент способность и готовность оппозиции к серьезным политическим действиям ничтожна, а способность режима противостоять им по-прежнему высока. Когда речь идет о протестах, о неком «уличном» сценарии смены власти, то это скорее политическая фикция, чем реальность. Оппозиционное поле в Беларуси глубоко фрагментировано. Инициатива пяти белорусских микропартий (ОГП, БНФ, «Движение за свободу», БСДГ, БХД) — скорее попытка неким образом проявить свою активность, а не стремление реально повлиять на политическую ситуацию. Ни одна организация сегодня не способна самостоятельно организовать хоть мало-мальски заметную кампанию и собрать необходимые для регистрации единого кандидата 100 тыс. подписей. Но и этот временный союз пяти партий нельзя назвать консолидацией оппозиционного поля. Есть ряд отдельных движений, которые относят себя к оппозиции и намерены поучаствовать в кампании: Белорусская партия левых «Справедливый мир», инициатива Николая Статкевича «Народная Грамада» и движение «Говори правду». Последнее рассматривается исключительно как проект власти, который очень эффективно был использован на выборах 2015-го. Тогда в качестве «демократического кандидата» «ГП» выставила Татьяну Короткевич, которая успешно выполнила свою функцию управления и манипуляции настроениями общества. В этом году власти будут реализовывать похожий сценарий. Что касается других инициатив, то вряд ли их действия будут иметь хоть какое-то значения, кроме скандальных заявлений с целью привлечь к себе внимание.

Александр Лукашенко president.gov.by

Следует отметить, что «объединение» противников власти было неоднозначно воспринято гражданским обществом. Значительная его часть выступает против участия в выборах и считает, что оппозиция в том её виде, в котором она существует, не в состоянии оказать давление на руководство страны и получить поддержку со стороны граждан. Поэтому её участие выгодно только власти, для имитации демократичности выборов и для дезориентации населения.

Автор — Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)​.