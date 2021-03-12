У президента Армении возникли осложнения после перенесённого коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян направлен на обследование в ереванский медцентр «Астхик». Как сообщили в администрации главы государства, у главы республики появились осложнения после перенесённого зимой COVID-19.

Накануне онлайн-ресурс hraparak.am сообщил , что Саркисян был госпитализирован в медцентр из-за проблем с сердцем. По данным издания, там ему планируют провести стентирование.

Саркисян заразился коронавирусом в Великобритании. В Соединённое Королевство он ездил для встречи Нового года с семьёй и внуками, а также для прохождения лечения. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков в Лондоне, продолжая работать в дистанционном режиме.

О госпитализации Армена Саркисяна стало известно 13 января. Заболевание у него протекало в тяжёлой форме. У главы государства наблюдались типичные симптомы, включая высокую температуру и двустороннюю пневмонию. 13 февраля он вернулся в Армению и продолжил лечение уже в Ереване.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 люди могут столкнуться с комплексом последствий — так называемым постковидным синдромом. У многих проявляются дыхательная недостаточность и проблемы с сердцем. Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Игорь Никитин назвал самые опасные последствия болезни. Мужчины в возрасте от 45 до 65 лет наиболее подвержены осложнениям после коронавирусной инфекции, отметил медик. У некоторых выздоровевших могут проявиться различные признаки мультисистемного и мультиорганного повреждения. Другим симптомом постковидного синдрома является повышенная утомляемость. Переболевшие зачастую не могут позволить себе ранее привычные физические нагрузки, часто хотят сделать перерыв в работе, прилечь и отдохнуть в середине дня, писал NEWS.ru.